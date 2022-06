Rinnovo o cessione: Fiorentina al bivio per Milenkovic

In casa Fiorentina prossimi giorni saranno decisivi, oltre che per gli sviluppi sulla situazione Torreira, per il futuro di Milenkovic. Il difensore centrale serbo, che ha rinnovato per un ulteriore anno dodici mesi fa, andrà in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.

Da qui nasce l’esigenza di prolungare di almeno un’altra stagione per evitare lo svincolo a inizio del prossimo anno. Oppure, come si legge su La Nazione, monetizzare e dunque valutare offerte in arrivo sulla scrivania della dirigenza viola.

Alla porta della Fiorentina hanno bussato sia Milan che Inter, ma per il momento solo per sondaggi e non ancora con offerte specifiche. La quotazione di mercato di Milenkovic sfiora attualmente i venti milioni di euro.