Rinnovo Vlahovic, ecco quella che potrebbe essere l’offerta della Fiorentina per blindare il pupillo del Presidente

Dusan Vlahovic sta diventando sempre più un punto fermo della Fiorentina, dimostrando il suo valore partita dopo partita. Il centravanti serbo classe 2000 ha già raggiunto quota 9 gol in 20 partite giocate, non tutte da titolare, posizionandosi al terzo posto tra i pari età ad aver collezionato questo bottino di reti, dietro solo a giovani fenomeni come Haaland e Kean. Il ragazzo sta scacciando le critiche facendo parlare il campo, riuscendo a trovare continuità sotto porta nonostante le evidenti lacune della Fiorentina in zona gol. La Fiorentina ha scommesso in estate su Vlahovic, dandogli la maglia numero 9 e il posto da titolare, ed il ragazzo, soprattutto con Prandelli, sta ripagando la fiducia. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, adesso è arrivato il momento per i viola ed il ragazzo di sedersi intorno ad un tavolo e parlare del rinnovo di contratto. Vlahovic adesso è legato alla Fiorentina fino al 30 giugno 2023, ma la società è al lavoro per rinnovare fino al 2025, aumentando sensibilmente l’ingaggio fino a 1,5 milioni a stagione. Il giocatore vuole Firenze, sa che deve molto alla Fiorentina e la maglia viola è la sua priorità, motivo per cui la trattativa potrebbe non essere così complicata, senza contare il fatto che il serbo è il pupillo del presidente Commisso, che molto difficilmente se lo lascerà sfuggire.