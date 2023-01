Rinunciare a Brekalo per prendere un attaccante? Ok, però allora non possiamo parlare di Petagna

“Josip era vicino alla Fiorentina un mese fa, non adesso. Non verrà a Firenze”. Chiarissime le parole di Andy Bara a Fiorentinanews.com a proposito del suo assistito Brekalo, un giocatore che sembrava promesso sposo alla causa viola e che invece molto probabilmente andrà altrove. Che la pista sia stata abbandonata per andare alla ricerca di un centravanti? Forse è quello che ci auguriamo tutti, ma solo a certe condizioni.

E cioè che a questo punto il centravanti corrisponda a un nome di spessore, uno per il quale serve un investimento e quindi magari risparmiare qualcosa rinunciando a Brekalo. Senza andare troppo in là con la fantasia, perché siamo pur sempre nel mercato di gennaio, quello di Beto potrebbe essere il giusto identikit.

Al contrario, per intenderci, l’arrivo di un giocatore come Petagna rischierebbe di portare la piazza oltre i limiti della sopportazione. Non prendere Brekalo per andare su un attaccante del genere non avrebbe alcun senso, sia come costi sia come valori tecnici. Anzi, sarebbe l’ennesimo segnale di debolezza all’interno di un contorno sempre più desolante in cui Sirigu rappresenta ad oggi l’unico innesto (seppur non ancora ufficiale). Staremo a vedere, intanto alla fine del mercato manca sempre meno.