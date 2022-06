Rinvio a giudizio per Andrea Di Caro per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Rocco Commisso: la nota della Fiorentina

Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Fiorentina ha aggiornato la situazione intorno al processo di Andrea Di Caro, accusato del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Presidente Rocco Commisso. Questo quanto si legge:

“ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto l’esito dell’udienza svoltasi il 26 maggio 2022, nella quale il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari, dott. Altieri, ha disposto il rinvio a giudizio del dott. Andrea Di Caro, per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti del Presidente Rocco Commisso, la cui costituzione di parte civile è stata contestualmente ammessa dal giudice (la vicenda ha ad oggetto l’articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport il 15 maggio 2021, dal titolo “Rocco, accuse maldestre. Non è colpa dei giornali se si sbagliano tutte le scelte”).

In attesa della celebrazione del processo, la Fiorentina ed il Presidente Rocco Commisso esprimono soddisfazione per il mancato accoglimento delle tesi difensive volte a sollecitare la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, in ragione dell’asserito esercizio di un legittimo diritto di cronaca, e ribadiscono l’assoluto rispetto per la libertà delle opinioni di ciascuno, nella ferma convinzione che sono, tuttavia, inaccettabili gli attacchi gratuiti alla reputazione delle persone e la riproposizione di odiosi stereotipi discriminatori nei confronti della comunità italoamericana, contro i quali la Fiorentina ed il Presidente Rocco Commisso saranno sempre schierati in prima linea”