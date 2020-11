Ripa: “Ecco come giocherà la Fiorentina di Prandelli. Domenica possibile una sorpresa in difesa”

L’ex team manager della Fiorentina, Roberto Ripa, ha parlato a così di Cesare Prandelli a RTV 38: “L’ho sentito carico, per lui tornare a Firenze è straordinario. Non sperava di entrare in corsa al posto di qualcun altro, ma così è stato. Il momento è di quelli giusti: Firenze vuole gioco, spettacole ed emozione. E Cesare cose del genere le ha già date e può riproporle. Cosa cambia a livello tattico? Come quarto di destra potrebbe esserci una sorpresa. Penso che avendo avuto sempre Lirola e Venuti, mentre Caceres e Milenkovic erano in Nazionale, potrebbe toccare a uno di loro. E mi pare che Venuti marchi meglio rispetto a Lirola. Il mister ha sempre giocato con due esterni e un centravanti. Ma i due esterni nello sviluppo dell’azione si accentravano lasciando spazio ai terzini. Credo che voglia fare la stessa cosa in questa Fiorentina“.

