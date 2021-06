Ripa: “Gattuso? Un mistero, i discorsi su Mendes non reggono. Garcia, Ranieri e Liverani sono tutti allenatori che il club non aveva puntato e questo…”

A Radio Sportiva, della vicenda Gattuso ha parlato anche l’ex team manager viola Roberto Ripa: “Sono rimasto stupito dalla cosa che è di fatti, molto grave. Cosa è successo è un mistero, non reggono i discorsi relativi a Mendes. Probabilmente alcune rassicurazioni sono state disattese oppure sono state poco chiare in principio. La Fiorentina è in una situazione paradossale. I nomi di Garcia, Ranieri e Liverani sono tutti allenatori che il club non aveva puntato e questo la dice lunga”.