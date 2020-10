Ripa: “Iachini è stato confermato da Commisso ma non dalla dirigenza, un’invasione di campo da evitare. Difesa viola? Meglio a quattro”

Ex di Fiorentina e Udinese ma soprattutto ex dirigente viola, Roberto Ripa ha parlato al Corriere Fiorentino della squadra viola di oggi e della gestione di Rocco Commisso: “Diciamo che, al di là dei risultati, ci si aspettava di più dal punto di vista del gioco. È vero, le ultime due gare sono state giocate a cavallo del mercato, ci possono essere state distrazioni, però sono state deficitarie dal punto di vista del gioco. Per questo, il match contro l’Udinese segna la possibilità di un riscatto, con tutte le problematiche che sappiamo legate all’allenatore, che è stato confermato dal presidente martedì. Il modulo? L’allenatore li vede tutti i giorni, sa come schierarli al meglio. A mio avviso, per come è strutturata la rosa, sarebbe meglio giocare a quattro, anche se Iachini ha fatto intendere che lo scivolamento di Biraghi a quarto, fa sì che la difesa diventi a quattro in fase di non possesso. E che la squadra ha questa mobilità. Però lo stiamo vedendo poco. E poi non c’è un regista di ruolo, vorrei rivedere l’Amrabat di Verona: era straordinario. La gestione Commisso? Quello che mi sento di dire è che l’aspetto finanziario di una squadra riguarda l’aspetto delle infrastrutture (stadio e centro sportivo), ma anche quello tecnico. Le due cose devono andare di pari passo, anche perché l’aspetto tecnico è quello che poi ti dà la dimensione anche a livello economico. In passato, qualche volta, l’aspetto tecnico della Fiorentina è andato oltre quello economico della società. Io dico che se le due cose vanno di pari passo, crescono anche insieme. È questa la strada da percorrere. Non si può sottovalutare l’aspetto tecnico di una squadra di calcio. È vero, stiamo vivendo un periodo economico particolare e la solidità di un presidente è fondamentale, e questo alla Fiorentina non manca, ma il consiglio che mi sento di dare è quello di delegare persone di calcio per curare la parte tecnica, affiancandole semmai a persone di fiducia della proprietà. Il fatto che tre mesi fa Iachini sia stato confermato dal presidente e non dalla dirigenza, è un’invasione di campo che non ci dovrebbe essere”.

