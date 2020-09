Ripa: “La Fiorentina ha già fatto investimenti importanti, non penso ci sia voglia di prendere un altro attaccante”

L’ex calciatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa intervistato da TMW ha parlato del mercato viola: “A mio parere la società ha fatto quel che doveva, le operazioni importanti erano state già fatte a gennaio e comunque adesso con Bonaventura e Borja è stato sistemato il centrocampo. Ora sarà necessario capire come la squadra intende giocare. Investimento in avanti? Col 3-4-2-1 hai tre punte e non credo ci sia la voglia di prenderne un’altra. Ribery all’occorrenza è punta e poi ripeto oltre a Kouame ci sono Cutrone e Vlahovic. Il centrocampo è ricco e offre molte soluzioni. E credo che Iachini voglia puntare molto anche sugli inserimenti dei centrocampisti”.

