Ripa: “Mandragora non è Torreira, ma ha le qualità per stare nella Fiorentina. Jovic? Valore indiscutibile, farebbe fare il salto di qualità”

L’ex Fiorentina e attuale amministratore delegato dell’Ancona Roberto Ripa ha parlato a TMW delle ultime vicende di casa viola: “E’ normale che quest’anno la squadra punti a onorare tutte le competizioni che farà. Con un impegno in più c’è bisogno di alzare la qualità della rosa. Milenkovic? La sua partenza sarebbe pesante, deve arrivare un’offerta congrua. Anche se ha un solo anno di contratto, non può andare via a prezzo di saldo. Dovesse partire Milenkovic bisogna rimpiazzarlo con un giocatore all’altezza, soprattutto adesso che la Fiorentina è tornata in Europa”.

E poi ha aggiunto: “Umtiti è un difensore di alto livello, ma al momento è solo un’ipotesi. Jovic invece, dovesse arrivare, potrebbe far fare alla Fiorentina un salto di qualità. Al Real aveva davanti Benzema, giocava poco, ma il suo valore è fuori dubbio. Mandragora? Non è Torreira, ma mi piace molto. Ha avuto diversi infortuni, ma è sempre rientrato bene giocando partite notevoli. Inoltre ha delle grandi qualità morali e nel gruppo può fare la differenza. E’ un mancino atipico, che lotta e al tempo stesso fa girare la palla”.