Ripa: “Prandelli? Quando non hai calciatori a cui aggrapparti fai fatica. Nonostante siano cambiati tre allenatori questa squadra ha dimostrato che…”

L’ex team manager della Fiorentina Roberto Ripa, intervistato dal Brivido Sportivo, è tornato a parlare della separazione tra Prandelli e il club viola: “Quando non hai calciatori di spessore a cui aggrapparti fai sempre fatica. Il fatto che, nonostante siano cambiati tre allenatori, il rendimento della squadra sia sempre stato inferiore alle aspettative, dimostra che il valore della rosa si è ridimensionato. E’ come se questa squadra fosse entrata in un vortice di difficoltà da cui non riesce ad uscire”.