Ripa ricorda la scazzottata tra Delio Rossi e Ljajic: “Conoscendo il mister non avrei mai immaginato potesse succedere una cosa del genere”

L’ex giocatore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a tuttomercatoweb tornando sul famoso episodio della “scazzottata” tra Delio Rossi e Adem Ljajic: “Il giorno dopo finimmo sul Washington Post perché non capita mai di vedere un fatto di quel genere, una scazzottata tra l’allenatore e il giocatore. Sul momento non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere, anche conoscendo Delio Rossi e il suo carattere”

E poi ha aggiunto: “Sono episodi da condannare che però ci fanno capire che non si può mai come le persone possano reagire. E’ importante fare un lavoro personale di intelligenza emotiva. La scuola non ce lo insegna, ma ce lo insegna la vita. E’ umano, può capitare una cosa del genere ma l’occhio della telecamera arriva dappertutto e i protagonisti devono sapere che hanno un ruolo di responsabilità anche verso i bambini (in riferimento anche al testa a testa di ieri tra Lukaku e Ibrahimovic, ndr)”.