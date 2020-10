Ripa: “Un mio amico scout mi aveva parlato molto bene di Pedro e le sue qualità restano importanti. Troppi chiacchierecci sull’assenza di un attaccante importante…”

L’ex difensore e dirigente della Fiorentina Roberto Ripa a Lady Radio ha toccato varie tematiche di casa viola: “Discorso centravanti? A mio avviso se ne è parlato fin troppo. Se vuoi degli attaccanti di grande livello devi spendere tanti soldi. Se devi andare alla ricerca di attaccanti così e così diciamo, la Fiorentina fa bene a tenersi i suoi e valorizzarli. Sicuramente manca un po’ di esperienza ai viola in avanti. Pedro? Un mio amico scout di grande livello quando la Fiorentina ha acquistato Pedro mi ha detto che i viola si erano assicurati un grande attaccante. La sua esperienza in viola ha dipeso molto dall’infortunio che ha subito in precedenza. Pedro me ne avevano parlate molto bene, le qualità del calciatore erano e sono di buon livello”.

0 0 vote Article Rating