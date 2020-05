Riparte anche la Premier League in Inghilterra, ora manca solo la Serie A. Ecco quando sapremo la data per la ripartenza

Anche in Inghilterra sembra tutto pronto per la ripartenza della Premier League. Secondo quanto riporta il Telegraph manca solo l’ufficialità: i club hanno deciso che il campionato inglese riprenderà il 17 giugno. Dei cinque campionati maggiori in Europa rimane da scoprire le sorti solo della Serie A. Oggi pomeriggio alle 18.30 si svolgerà una riunione tra il Governo, la Lega Calcio e la FIGC per decidere la data e le modalità per la ripartenza del campionato italiano. Mancano dunque solo poche ore e sapremo quando la Fiorentina tornerà in campo.

