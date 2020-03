Riparte il tormentone Chiesa: dopo il passaggio saltato alla Juve in estate, ora è corsa a due

Questa mattina la Gazzetta dello Sport apre con il super match di domani tra Juventus e Inter. Tra le due squadre la partita non sembra essere solo in campo, ma si parla già di un duello in ottica calciomercato. Il primo nome della lista torna ad essere quello di Federico Chiesa, che un anno fa sembrava destinato ad andare alla Juventus. Il cambio di proprietà a Firenze e alcuni problemi con il mercato bianconero hanno fatto saltare l’affare e il gioiello viola torna ad essere conteso. Il ragazzo ora potrà scegliere la destinazione, anche in base a come finirà questo campionato. Le carte sono di nuovo mescolate e inevitabilmente riparte un tormentone che ci accompagnerà anche quest’estate.