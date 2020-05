“Ripartenza campionato? Abbiamo assistito ad un mese e mezzo di dibattito acceso ma doveroso. Questa è la settimana decisiva”

Su Radio Sportiva è intervenuto l’onorevole Simone Valente, ex sottosegretario ai Rapporti col

Parlamento e capogruppo alla Camera dei Deputati del Movimento 5 stelle, è responsabile Sport per il M5S. Le sue dichiarazioni: “Questa è una settimana decisiva e sono ottimista: è in corso il confronto tra il Cts e la Figc sulle nuove proposte di protocollo su ritiri, tamponi, programmazione certa, ed è questa su cui mi soffermo perché credo che in questa settimana si debba dare come istituzioni un segnale dicendo al calcio cosa aspettarsi e quali sono i prossimi passaggi. Spero che il presidente Conte riesca a confrontarsi con le rappresentanze del calcio. Salute e sicurezza di tutti gli operatori devono essere prioritari. Abbiamo assistito ad un mese e mezzo di dibattito acceso per qualcuno forse inopportuno visto il momento drammatico, ma doveroso perché l’industria del calcio deve essere trattata come tale, genera tantissimi posti di lavoro e ha un gettito importante per le casse dello Stato, più di un miliardo poi distribuito a tutto il mondo dello sport, e penso che i tempi siano maturi per arrivare a una decisione definitiva che per la politica significa creare le condizioni perché si possano avviare degli eventi, poi sta alla Federazione nella sua autonomia decidere quando avviare il campionato.