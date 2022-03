Ripartire, reagire, Europa

Ripartire da qui, da oggi, dal Verona. Le sconfitte contro Sassuolo e Juventus bruciano ancora tanto, per come sono arrivate e per come era stata gestita la partita. Oggi però c’è da guardare al Verona con la voglia di riscatto, con la voglia di Europa. La Fiorentina è lì, è innegabile e non si può fare finta di nulla.

Serve però una reazione alle difficoltà delle ultime partite e la squadra di Italiano ha già dimostrato in più occasioni di saperlo fare. Servono i tre punti, per ripagare il lavoro di questa Fiorentina e per un sogno chiamato Europa. A riportarlo è la Repubblica.