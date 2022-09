Ripresa degli allenamenti per la Fiorentina in un campo speciale

Seduta pomeridiana per la Fiorentina che ha ripreso oggi ad allenarsi dopo l’ultima partita col Verona. I ragazzi di Vincenzo Italiano non si sono ritrovati ai soliti ‘Campini’ davanti allo stadio, bensì a Coverciano, come testimoniano anche gli scatti della società gigliata.

Come ha detto anche mister Italiano, gli allenamenti sono ricominciati oggi perché la squadra aveva bisogno di rifiatare al termine del tour de force che era iniziato lo scorso 13 agosto. Come si può notare dalle seguenti foto, la preparazione all’Atalanta capolista può dirsi cominciata: