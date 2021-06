Risale la candidatura di Fonseca: richieste inferiori a Gattuso. C’è anche l’alternativa

Potrebbe non essere Vincenzo Italiano a sedersi sulla panchina della Fiorentina: le ultime ore hanno rimescolato le carte, allontanando l’allenatore dello Spezia da Firenze. E adesso, come si legge su La Gazzetta dello Sport, è tornato in auge il nome di Paulo Fonseca. Che aveva preso le distanze dal club di Commisso dopo che quest’ultimo aveva scelto Gattuso, ma che adesso si è riavvicinato in mancanza di alternative valide. Il portoghese non pretenderebbe rivoluzioni, a differenza del tecnico calabrese. Gli potrebbero bastare la conferma di Vlahovic e l’acquisto di due-tre titolari, mentre non è da scartare il rinnovo di Ribery. Alternative? Alla Fiorentina è stato proposto Rafa Benitez, che da parte sua avrebbe dato disponibilità a parlare con la dirigenza gigliata.