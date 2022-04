Riscatto o non riscatto: questo è il dilemma. Ma la Fiorentina non può ripartire da una scommessa e una riserva sulla fascia destra

Non c’è dubbio che con Alvaro Odriozola la Fiorentina abbia fatto un gran bella pesca, con il miglior terzino destro degli ultimi anni e soprattutto un giocatore di ruolo dopo tanti adattati con scarsissime fortune. Un salto di qualità indiscutibile, anche solo considerato all’inizio della stagione dove Venuti era ancora il padrone della fascia destra. Il calciatore di Incisa è una pedina a cui niente si può dire sul senso di appartenenza ma si va poco oltre a questo e il confronto con il basco è impietoso. Al netto di tanti giudizi legati più alla simpatia che a valutazioni oggettive di campo.

Il dilemma della società viola riguarda proprio il riscatto del terzino del Real, che è in prestito secco e costerebbe una cifra molto vicina ai 20 milioni, a cui ne andrebbero aggiunti quasi 4 per l’ingaggio, salvo riduzioni da parte del classe ’95. Se le condizioni non ci saranno però, Europa o meno, la Fiorentina dovrà per forza di cose cercare una soluzione di simil valore e non una scommessa da affiancare ad una pur onesta riserva come Venuti. Chiaro che da tutte queste micro-valutazioni passa il percorso di crescita tecnica della squadra di Italiano.