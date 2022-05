Riscatto Torreira, sarà decisiva la volontà del centrocampista

Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina sta lavorando e non da oggi per il riscatto del centrocampista Lucas Torreira.

Non è una questione semplice come non può esserlo quando nel conto ci sono club importanti, un calciatore di spicco, interessi economici elevati (quindici milioni la cifra da pagare per il riscatto che la Fiorentina cerca di abbassare, quadriennale in ballo per il centrocampista con bonus e commissioni vari). Ma la volontà vale sempre più di tutto. In campo e fuori.