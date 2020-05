Rischio scontro tra Bernardeschi e la Juventus: i bianconeri non lo vogliono, ma l’ex Fiorentina non intende muoversi da Torino

L’ex Fiorentina Federico Bernardeschi rischia di rimanere indigesto alla Juventus. I bianconeri infatti non lo considerano più parte del progetto tecnico, e vorrebbero cederlo per incassare denaro o per arrivare a qualche scambio. Tuttavia il giocatore non intende muoversi da Torino, come ha confermato anche il suo procuratore Beppe Bozzo a calciomercato.com: “Non ho incontrato dirigenti di altre società. L’unico discorso che saltò fuori fu con il Barcellona, più uno scambio di idee che altro.Non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve”. Posizioni opposte dunque, che rischiano di sfociare in uno scontro. Una cosa è certa: il giocatore che la Juve aveva tanto voluto qualche estate fa, si è rivelato ben diverso dalle aspettative.