Rischio stop per Dalbert: la situazione

Almeno c’è un giorno in più per arrivare alla Roma rispetto al (pochissimo) tempo che c’è stato tra il Torino e l’Inter, ma quella di domenica sera all’Olimpico rimane pur sempre la decima partita in un mese e “spiccioli” con tutta la fatica accumulata che adesso si sente. Non a caso, ieri il gruppo viola ha completamente staccato la spina e soltanto oggi al ritorno al centro sportivo sarà fatto il punto sulle condizioni atletiche generali, però è naturale che la fatica di cui sopra si porti dietro qualche problema fisico da gestire: Dalbert, ad esempio, si sottoporrà nella giornata odierna agli esami specifici per capire l’entità dell’infortunio che l’ha costretto ad uscire dal terreno di gioco del “Meazza”, ma va da sé che a Roma e la stessa ripresa non sarà semplice mancando una decina di giorni alla fine del campionato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

