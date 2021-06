Rispondere con i fatti

Tutta la verità su quello che è successo tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso, molto probabilmente, non lo sapremo mai. Da una situazione come quella che si è andata profilandosi in questi giorni però, non ne è uscita bene ne una parte ne l’altra. Dal gioco d’anticipo a un ritardo inaspettato, adesso però c’è da ripartire. E la società viola ha deciso di farlo dando un segnale forte sul mercato, addirittura senza avere in mano il nuovo allenatore. Nico Gonzalez sarà il primo acquisto per la nuova stagione: 27 milioni (23 + 4 di bonus) che hanno convinto lo Stoccarda a cedere il suo talento offensivo, che bene si adatta in diversi ruoli d’attacco. Un esborso non da poco, anzi. L’acquisto più oneroso della storia viola. Quasi a voler mandare un messaggio a qualcuno, chissà.

Di parole ne abbiamo sentite fin troppe, la Fiorentina ha risposto con i fatti. Subito. Bene.