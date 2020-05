Rispunta l’ipotesi play out per la Serie A: E la Fiorentina sarebbe costretta a lottare per evitare la retrocessione

Play off e play out per chiudere questo campionato, maledetto, di Serie A. L’ipotesi non è stata accantonata del tutto e il presidente della Figc, Gravina, ha detto: “Dobbiamo farci trovare pronti a qualsiasi possibilità”.

Ma cosa comporterebbe tutto ciò per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Repubblica.it, i viola si ritroverebbero coinvolti nei play out per evitare la retrocessione in Serie B. Otto squadre impegnate in questa parte bassa del tabellone, le ultime otto della graduatoria ‘congelata’ lo scorso nove marzo. Nel dettaglio ci sarebbero: Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia.

Play off e play out si disputerebbero su gara secca.