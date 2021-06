Rissa sfiorata tra due anziani, tutto per colpa…della rivalità tra Fiorentina e Juventus! L’arrivo delle forze dell’ordine ha placato gli animi

Nella giornata di ieri, secondo quanto riporta FirenzeToday, è intervenuta la polizia dopo che si era accesa una lite in un centro scommesse di Via del Saletto durante la partita tra Croazia e Spagna. Due 70enni hanno cominciato a battibeccarsi dopo che uno di loro, nel corso della gara degli Europei, aveva criticato la Juventus. Il faccia a faccia è degenerato, il tifoso viola avrebbe graffiato sulla nuca l’altro. Per riportare la calma si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.