Rita Antognoni: “La Fiorentina è partita ieri con l’ok della Federazione e ancora non si sa se giocano. Terzo mondo…”

Ancora in attesa di capire se Udinese-Fiorentina, e non solo, si giocherà, ma intanto arrivano le prime reazioni a questa incertezza e in particolare da parte di Rita Antognoni, su Facebook: “La Fiorentina è partita ieri, ha preso un aereo, albergo, perché la Federazione aveva dato l’ufficialità, ora per colpa del governo e dei politici, bisogna aspettare l’una per sapere se si va in campo. Poi ci meravigliamo che qui non funziona un cavolo di niente. Terzo mondo. Allora si rimanda tutto il campionato cari!”.