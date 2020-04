Rita Rusic attacca: “Vittorio ha scelto i suoi vizi a discapito della sua famiglia. Un crollo verticale il suo, si è giocato tutto, soprattutto gli affetti”

Rita Rusic, nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, ha rivelato molti retroscena della sua vita e del matrimonio con l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori: “Il matriomonio? Non era programmato. Io rimasi incinta, ero disperata e, quando glielo dissi, piangevo a dirotto. Lui fu contento e mi disse dov’è il problema? Ci sposiamo! Ci sposammo, ma persi quel bambino. Siamo stati realmente insieme 18 anni e mezzo. Ho chiesto io la separazione. Vittorio ha scelto i suoi vizi a discapito della sua famiglia, del suo lavoro. Un crollo verticale il suo, si è giocato tutto, soprattutto gli affetti dei figli. Certi vizi ti dominano e non li domini più: io, moglie e madre, ho cercato di aiutarlo a uscirne, ma non c’ era più niente da recuperare“.