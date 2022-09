Ritardo Viola Park: L’inaugurazione e il trasferimento delle squadre slitta. E i costi aumentano in maniera esponenziale

Niente festa di inaugurazione a dicembre 2022 per il Viola Park. Ci sono dei ritardi su quello che sarà il nuovo centro sportivo della Fiorentina, con le squadre che cominceranno ad allenarsi nella nuova struttura a 2023 inoltrato.

E intanto c’è stata anche una crescita esponenziale dei costi, dovuti anche e soprattutto ai rincari delle materie prime necessarie: “Per il Viola Park spenderò 115 milioni di euro quasi quanto la Juventus ha speso per lo stadio nuovo” ha detto appena ieri il presidente viola, Rocco Commisso. E pensare che al momento della sua presentazione, si era parlato di un appalto da 50 milioni.

“La promessa fatta al numero uno viola verrà rispettata – fa sapere intanto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini – Siamo al lavoro con Nardella e il Comune di Firenze per la realizzazione del parcheggio scambiatore in anticipo sui tempi di realizzazione della linea tramviaria”. Un’opera questa che è necessaria per la messa in funzione di alcune strutture (leggasi stadi) presenti all’interno dell’impianto.