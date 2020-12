Ritiro finito? Ecco perchè Ribery è tornato a casa già ieri

Dopo il pari contro il Sassuolo, la Fiorentina ha sciolto il ritiro anche visto l’impegno messo in campo dagli uomini di Cesare Prandelli. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, infatti, Franck Ribery sarebbe rientrato già da ieri sera nella sua villa di Grassina dove ad attenderlo c’era il fratello Steven.

Quest’ultimo, arrivato nei giorni scorsi, non aveva potuto incontrare il Mago proprio per via del ritiro. Alla richiesta del francese, che si era speso in lungo e largo, Prandelli non ha potuto far altro che acconsentire.