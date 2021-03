Ritiro sì o ritiro no? La Fiorentina si spacca al suo interno

La pazienza di Commisso è quasi finita: le ultime due sconfitte contro Udinese e Roma hanno riportato i fantasmi in casa Fiorentina. E nonostante la prestazione contro la Roma, in cui i giocatori hanno mostrato almeno segnali di orgoglio, il presidente ed altri dirigenti avevano pensato di mandare la squadra in ritiro al termine della partita. Un’idea, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, che era già circolata dopo il ko della Dacia Arena contro i friulani.

Alla fine, però, ha prevalso la linea di Prandelli e Pradé, appoggiato anche dallo spogliatoio, che si è opposta al presidente della Fiorentina. Sia dopo l’Udinese che dopo la Roma. Le parti potrebbero arrivare ad un compromesso, anticipando a quest’oggi il ritiro pre-Parma. Oggi, in tal senso, arriverà la decisione definitiva.