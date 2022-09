Ritorna la “Coppa Cabral”. Arthur ti ricordi come si fa?

Riecco la Conference League, o anche Coppa Cabral. L’attaccante della Fiorentina ha uno score invidiabile in questa competizione e ci attacchiamo anche a questo visto il momento delicato che sta vivendo la squadra.

La formazione di Italiano non riesce a segnare e aspetta uno squillo, una segnatura in particolare dai propri attaccanti; Jovic ha fatto centro con la Cremonese e poi si è subito involuto. Cabral ha messo la zampata giusta nella gara di andata del play off contro il Twente e poi più nulla.

Una svolta deve arrivare anche in questo senso, possibilmente già dal match in Turchia, dove l’ex Basilea dovrebbe partire dall’inizio.