Ritorna la tentazione inglese per Pulgar. La netta risposta di Pradè

La tentazione inglese per il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, esiste ancora. Su La Nazione di stamani leggiamo che, dopo i sondaggi di giugno, il West Ham ha chiamato di nuovo il club viola. La risposta di Pradè è stata netta in questo caso: il cileno resta dov’è perché non è sul mercato. E non è una questione di soldi.

