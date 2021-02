Ritorno alla Fiorentina o permanenza al Verona? Deciso il futuro di Benassi

Il futuro di Marco Benassi è rimasto sospeso fino alle ultime ore del calciomercato. L’ex capitano del Torino, che in stagione non ha ancora giocato un minuto a causa di un fastidioso infortunio al polpaccio, terminerà il campionato all’Hellas Verona.

Svanita l’ipotesi di un possibile ritorno in anticipo alla Fiorentina, che è ancora la proprietaria del suo cartellino. Benassi tornerà dunque a Verona dove continuerà a curarsi, in attesa di ristabilirsi completamente e poter tornare in campo agli ordini di Ivan Juric.