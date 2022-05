Ritorno alla Fiorentina per Gollini? Nonostante il passato in viola, non può essere considerato un giovane del vivaio per la lista Conference. Ecco perché

Ritorno a Firenze per Pierluigi Gollini? Sarebbe la passata avventura alla Fiorentina uno dei motivi per cui il portiere di Bologna vestirebbe volentieri la maglia viola nella prossima stagione. 12 anni fa infatti, prima di passare al Manchester United, l’attuale portiere dell’Atalanta era un giocatore delle giovanili gigliate. Nonostante questo, Gollini non può essere considerato un giovane del vivaio per la lista Uefa in Conference League, visto che questa regola vale solo per chi ha giocato nel settore giovanile tra i 15 e i 21 anni.

Nonostante questo il ragazzo piace, anche per l’aspetto tattico. Con Gasperini aveva un ruolo simile a quello richiesto da Italiano ai suoi estremi difensori: abile a giocare fuori dai pali e capace nella costruzione dal basso. A riportarlo è La Repubblica.