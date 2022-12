Ritorno con gol per Castrovilli: un segnale importante in vista di una seconda parte di stagione più impegnativa che mai

Sono passati ben otto mesi da quando il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha accusato un infortunio gravissimo al ginocchio e del menisco. Era il sabato di Pasqua, il 16 aprile, ed oggi, 21 dicembre, a pochi giorni dal Natale è tornato in campo in amichevole contro il Lugano con un certo anticipo sui tempi previsti segnando anche un bel gol al 90′.

Il numero 10 viola è subentrato al 75′ ad Amatucci, autore di un’ottima prova, e si è dimostrato subito dinamico in una posizione molto avanzata a ridosso della trequarti, strappando il pallone dai piedi degli avversari con una certa sicurezza e siglando un grande gol di destro con lo scavetto.

Un quarto d’ora di gioco soltanto per Castrovilli, ma che significano tanto dopo essere stato lontano dal campo per tutto questo tempo. Le sue buone sensazioni sul recupero che aveva confessato nei mesi scorsi ad amici, tifosi, e a chi lo incontrava anche soltanto per caso si sono rivelate realtà.

Con un po’ di pazienza il centrocampista gigliato tornerà a giocare sempre con più continuità, e se i presupposti rispecchieranno anche in minima parte quanto visto oggi, potrebbe essere veramente lui l’elemento chiave per il proseguimento su più fronti dell’ impegnativa stagione viola.