Ritorno di fiamma all’orizzonte in vista di giugno? In caso di cessione di Chiesa…

Spal, Genoa e Sassuolo sono i tre club con cui la Fiorentina, rappresentata da Daniele Pradè e Joe Barone, ha dialogato di più nell’ultima sessione di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, nei tanti contatti avvenuti con il DG del Sassuolo Carnevali, potrebbe essere saltato fuori nuovamente il nome di Domenico Berardi. I rapporti con la società nero verde sono ottimi e la Fiorentina nelle ultime due sessioni di calciomercato ha già prelevato dall’Emilia due calciatori per un totale di trenta milioni circa finiti nelle casse del Sassuolo. In caso di cessione di Federico Chiesa durante la prossima estate, i gigliati dovranno andare per forza di cose alla ricerca di un esterno offensivo e che Berardi piaccia dalle parti del ‘Franchi’, non è certo un mistero.