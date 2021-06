Ritorno di fiamma del Cagliari per Sottil: La posizione della Fiorentina

Sulle pagine de La Nazione si parla anche del futuro di Riccardo Sottil, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Cagliari. La società di Giulini sarebbe al lavoro per studiare la formula migliore per riportare l’esterno classe ’99 in Sardegna: la volontà sarebbe quella di puntare ad un acquisto a titolo definitivo. L’alternativa sarebbe il rinnovo del prestito, con un diritto di riscatto da esercitare eventualmente nel 2022.

E la Fiorentina cosa ne pensa? Per il momento, la società di Commisso non ha fissato alcun prezzo per Sottil. Il motivo è presto detto: la Viola aspetta che Gattuso lo visioni nel ritiro di Moena prima di prendere qualsiasi tipo di decisione sul suo futuro.