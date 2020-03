Ritorno di fiamma per Kanneman?

Per la difesa viola del futuro, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, è rimasto in corsa Walter Kannemann (28), argentino di nascita ma con passaporto italiano, di proprietà del Gremio. Fa già parte della Seleccion di Scaloni – 6 le presenze accumulate fin qui – e la voglia di approdare finalmente in Europa potrebbe trasformarsi nel detonatore di entusiasmo dell’eclettico difensore le cui radici familiari affondano proprio nel nostro paese.