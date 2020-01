Ritorno di fiamma per Rongier? La verità su Amrabat

La strategia del mercato della Fiorentina la riassume direttamente il ds Pradè: “Qualsiasi cosa faremo sul mercato adesso, dovrà guardare anche al futuro. E’ questa la giusta programmazione per una società che vuole crescere: non faremo acquisti per sei mesi. Abbiamo l’esigenza di prendere un giocatore nel mezzo, ma non compreremo tanto per fare. Dovranno essere funzionali al futuro del nostro club”. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, resta viva l’ipotesi legata ad Alfred Duncan (26), anche se il Sassuolo non ha intenzione di accettare sconti: 20 milioni è la richiesta. Per questo resta aperta la strada che porta a Meité (25) del Torino, anche se potrebbe spuntare anche una candidatura estera, magari riportando in auge quel Valentin Rongier (25) seguito proprio in estate dai viola. Quanto ad Amrabat, diverso tempo fa, in accordo col ds del Verona, Pradè ha scambiato due parole col giocatore: la trattativa non è mai iniziata, consapevoli dell’asta che si sta scatenando attorno ad un giocatore che fino a giugno non potrà muoversi dal club gialloblù.