Ritorno e rinnovo: I dialoghi partiti a marzo, bruscamente interrotti. L’ottimismo di entrambe le parti

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, può ufficialmente iniziare a contare i giorni che mancano al suo rientro in campo. Sono passati più di 200 giorni dal suo infortunio (grave) e dall’intervento al ginocchio che ha fatto seguito.

Ora è pronto al riscatto e subito dopo il suo ‘nuovo esordio’ ci sarà la discussione e la firma sul nuovo contratto. Il suo attuale accordo con la Fiorentina scade nel 2024 e va rivisto a breve.

I dialoghi erano partiti a marzo, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ma si erano poi bruscamente interrotti in seguito all’infortunio del 16 aprile. Da entrambe le parti (entourage del giocatore e club viola) filtra in ogni caso un cauto ottimismo per trovare in fretta una conclusione positiva della faccenda.