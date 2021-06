Rivalorizzazione o cessione: riflessioni intorno a “un investimento” che fino a oggi ha deluso

Tra i tanti punti interrogativi ai quali mister Gattuso sarà chiamato a dare risposta durante la preparazione della Fiorentina, c’è sicuramente Christian Kouame. In un anno e mezzo, l’attaccante ivoriano con la maglia viola ha collezionato 43 presenze, con 3 gol e 3 assist. Un bottino davvero troppo magro per il giovane talento arrivato dal Genoa per una cifra complessiva che si avvicina ai 18 milioni di euro, considerando che molte delle presenze si riferiscono a scampoli di partita.

Nell’attacco a due dell’anno scorso ha fatto fatica a trovare la giusta intesa con Dusan Vlahovic nelle (poche) occasioni concesse. Le sole tre reti in maglia viola hanno dimostrato che Kouame non ha le caratteristiche per fare il vice Vlahovic, del quale, senza dimenticare Kokorin, la Fiorentina è già alla ricerca.

Nel 4-2-3-1 di Gattuso l’ivoriano potrebbe ricoprire il ruolo dietro la punta, anche se sarebbe la seconda scelta al titolare Castrovilli. Sugli esterni per lui non sembra poterci essere spazio, in un ruolo che a Firenze non ha praticamente mai ricoperto.

Adesso c’è da capire se la nuova Fiorentina di Gattuso possa dare il giusto spazio al giocatore, provando magari a rivalorizzarlo. Perché quello per Kouame è stato un investimento importante di cui bisogna tenere conto e che al momento, purtroppo, ha deluso le aspettative. Su di lui sembrano esserci gli occhi attenti del Torino e di qualche club inglese. La palla adesso passa alla decisione dell’allenatore e della società viola.