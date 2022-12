Rivoluzione centrocampo per la Fiorentina. E torna di moda Tameze

Un reparto della Fiorentina che dovrebbe essere rivoluzionato nel corso del prossimo gennaio è quello di centrocampo.

Sono previste alcune cessioni, come quella di Youssef Maleh (Bologna, Spezia, Sampdoria) e Szymon Zurkowski (Empoli, Salernitana).

In entrata, secondo quanto riportato da Tuttosport, invece torna di moda il nome di Adrien Tameze del Verona, una delle rivelazioni gialloblu della scorsa stagione. In questa sta invece patendo un po’ per l’involuzione della squadra e per le difficoltà che ha dovuto affrontare nella prima parte della stagione (compreso l’esonero del tecnico Gabriele Cioffi).