Rivoluzione in difesa, incognite per l’attacco: il punto sulla Fiorentina del futuro

Nell’edizione odierna il Corriere Fiorentino si concentra anche sulla mosse di mercato della Fiorentina. Il reparto che potrebbe essere meno toccato è il centrocampo: conferme in vista per Amrabat, Bonaventura e Castrovilli, mentre soltanto Pulgar potrebbe andarsene in caso di offerta soddisfacente.

In attacco tutto dipende dai destini di Vlahovic e Ribery, mentre le incognite vere sono rappresentate da Kouame e Kokorin. Il primo ha disputato una stagione deludente, mentre il russo è ormai rimandato alla prossima stagione.

In difesa è prevista una vera e propria rivoluzione: se ne andranno Milenkovic e Pezzella e anche il futuro di Dragowksi è tutto da scrivere. La Fiorentina ripartirà da Martinez Quarta, Igor e Venuti, ma è chiaro che dal mercato dovranno arrivare rinforzi importanti.