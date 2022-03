Rivoluzione in porta: La Fiorentina è su Carnesecchi

Si annunciano cambiamenti in vista per la porta della Fiorentina. Dragowski, che ha cominciato la stagione da titolare, si è ritrovato in piena concorrenza con Terracciano e ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. In assenza di rinnovo, è scontato il fatto che il polacco lascerà la squadra la prossima estate.

Nel contempo Terracciano è un estremo difensore affidabile, bravo coi piedi, ma viene ritenuto comunque un ‘ottimo gregario’.

Per queste ragioni il club viola si sta guardando intorno, alla ricerca di un portiere che possa anche assicurare un futuro a questa squadra. E secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, c’è anche la Fiorentina sulle tracce di Marco Carnesecchi 21 anni, giocatore che l’Atalanta ha mandato in prestito alla Cremonese. Per la fonte citata, lo contenderebbero ai gigliati anche la Lazio e la Juventus che lo vorrebbe portare a Torino per fargli fare il secondo a Szczesny.