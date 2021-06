Rivoluzione nelle competizioni UEFA dalla prossima stagione: abolita la regola dei gol in trasferta

E’ una vera e propria rivoluzione quella che avverrà nelle competizioni UEFA a partire dalla prossima stagione. L’organo del calcio europeo, infatti, quest’oggi ha ufficializzato di aver approvato la proposta per rimuovere la regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni per club a partire dalle qualificazioni preliminari delle gare della stagione 2021/22.

Per le partite di Champions, Europa League e Conference League, dunque, in caso di risultato di parità nelle gare di andata e ritorno saranno giocati due tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. La squadra che al termine delle due sfide, in caso di parità complessiva, avrà segnato più gol fuori casa non passerà più il turno come succedeva finora.