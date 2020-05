Rizzoli parla degli arbitri: “Alcuni sono permalosi: più protesti e più sono le possibilità che…”

L’ex arbitro e attuale designatore Nicola Rizzoli, durante un incontro promosso dal Bologna-Academy webinar, dove ha parlato di nuove regole e di un tema molto spesso lontano dai riflettori: la gestione emotiva dei direttori di gara. Queste le sue parole: “Esistono, come ovunque, persone permalose, anche negli arbitri: più gli andate a protestare contro e più si chiude e farà l’opposto, che sia andare a rivedere anche le sue decisioni al VAR. Nuove regole? Cambiarne una non so, ma la più complicata è quella del fallo di mano che sarà sempre soggettiva: hanno iniziato a togliere la volontarietà mettendo parametri oggettivi, ma resta la più complicata. Quanto ad altre regole, abbiamo fatto altre proposte ma non posso dirle ora: l’obiettivo è rendere il più comprensibile possibile il regolamento per chi lo attua e per chi gioca”.