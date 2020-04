Road to Champions League? Perché no! Ecco le squadre attaccabili dalla Fiorentina

Pur con un inevitabile ritardo sulla tabella di marcia, dettato dalla triste attualità che sta vivendo il mondo, ma a livello sportivo la Fiorentina resta ferma sui suoi obiettivi a medio e lungo termine, in particolare su quello di tornare al vertice e farlo sbarcando nuovamente in Champions League. Un assalto possibile subito al primo vero tentativo? Se la squadra dovesse essere costruita con le premesse che a gennaio hanno portato Amrabat e Kouame, perché no? Molto dipenderà naturalmente anche dallo status delle competitor, ad oggi impronosticabile per tanti motivi.

Di certo c’è che Juventus e Inter partiranno davanti a tutti anche nella prossima stagione e che la Lazio rappresenta l’outsider più solida. Alle loro spalle però la bagarre quarto posto potrebbe essere accesissima: l’Atalanta resta la realtà di maggior caratura, se il gruppo di Gasperini manterrà le caratteristiche delle ultime tre stagioni, integrandole col mercato. Anche se per Ilicic e Gomez, ad esempio, la carta d’identità inizia anche a dire “32”…

Poi c’è il Napoli, la cui crescita esponenziale è sempre dipesa dalla partecipazione ininterrotta alla Champions League: per gli azzurri la stagione odierna avrebbe potuto significare esclusione (e chissà come andrà finire), un handicap comunque non da poco a livelli economico. E che dire di Roma e Milan, alle prese con complesse vicende societarie, con i giallorossi che dovrebbero passare nelle mani di Friedkin mentre in casa rossonera non si sa bene a cosa punti l’amministrazione guidata da Paul Singer e Gazidis.

Insomma uno scenario in cui una Fiorentina costruita in maniera solida, con altri 2-3 innesti di livello, potrebbe inserirsi a gamba tesa sfruttando anche i possibili stravolgimenti gerarchici del post Covid.