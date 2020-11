Roccati: “Quando arrivoò a Firenze nel 2005 Prandelli era un innovatore. Credo che Cesare cerchi di riparare degli equilibri che si sono rotti”

L’ex portiere della Fiorentina Marco Roccati a Lady Radio ha parlato così del nuovo allenatore viola Cesare Prandelli: “Persona per bene, quando arrivò nel 2005 era anche un innovatore per i tempi,un allenatore emergente ma già molto consapevole del suo ruolo. n questo momento la Fiorentina ha una società che fa scelte ponderate, ha aspettato per fare questo cambio ma adesso era il momento giusto per rilanciare la squadra. La Fiorentina parte da una squadra forte. Credo che Cesare cerchi di riparare degli equilibri che si sono rotti. Credo che lui sia in grado di eseguire questo complicato compito e ripartire con qualche vittoria

0 0 vote Article Rating