Roccati: “Terracciano era stato scelto in corsa per i piedi, ma Gollini non verrà a fare il dodicesimo”

Marco Roccati, ex portiere viola, ha parlato a Tuttomercatoweb dell’acquisto di Pierluigi Gollini da parte della Fiorentina. Sentite cosa ne pensa il suo collega di reparto:

“Credo che sia il portiere giusto: ha esperienza e prima di quest’anno aveva fatto molto bene a Bergamo. Alla Fiorentina può scrivere un percorso lungo: quella della società è stata una soluzione risolutiva. Terracciano aveva fatto una buona stagione, ma credo che era stato scelto solo per partire dal basso, dato che è molto bravo nel giocare con i piedi. Anche Dragowski è comunque un buon portiere. La scelta di prendere Gollini vuol dire che Terracciano non sarà il titolare. Gollini non verrà a fare il dodicesimo”.