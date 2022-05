Rocchi: “Pochi giri di parole, il rigore concesso alla Fiorentina contro la Roma è un errore”

Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi ha fatto il punto sui fischietti del campionato italiano durante la conferenza stampa di fine anno, soffermandosi anche su un episodio che riguarda anche la Fiorentina.

“L’unica cosa stonata nel finale di campionato è stato il rigore su Fiorentina-Roma, posso capire che Guida sotto pressione l’abbia concesso ma è più responsabilità del VAR. Sono errori, pochi giri di parole. Lo stesso VAR, Banti, aveva fatto bene venerdì in Inter-Empoli, togliendo un rigore che non era tale. Sono errori che in un campionato così complesso, in cui i VAR più impiegati fanno oltre 50 gare, c’è da ringraziare se ne fanno una o due. Irrati arriva a 90 prestazioni tra campo e VAR, se sbaglia una volta vuol dire che è bravo e c’è da dirgli grazie. Ci sono ragazzi che fanno 70-80 prestazioni: se avete dei professionisti che sbagliano una o due prestazioni l’anno su 70-80 consigliatemelo che lo prendo a casa”.